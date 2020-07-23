|
Виталий Гурков: «Сейчас мы со Станютой в тупиковых отношениях»
23.07.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на
- В каких вы сейчас отношениях с Мелитиной Станютой?
– Ну, в таких… В отношениях.
- Еще в отношениях?
– В тупиковых. Я не очень хочу говорить об отношениях. Я этого человека очень люблю, очень уважаю. Не нравится когда в СМИ затрагивается тема наших отнощений.
- Почему вы никогда не выносили на публику отношения?
– Счастье любит тишину, наверное.
- Ты испытывал дискомфорт от общественного интереса?
– Испытывал. Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонят, задают вопросы. Не очень приятно, когда капаются.
- Ты рассказывал, что делал предлодение. Вспомнишь, когда?
– В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.
- Ответа нет?
– Были ответы разные. Были и слезы, и да, и нет. И все остальное.
- А ты романтично все делал?
– Это было очень романтично, – рассказал Гурков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на канале «Жизнь-малина» рассказал об отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)