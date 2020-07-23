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Виталий Гурков: «Сейчас мы со Станютой в тупиковых отношениях»

23.07.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на канале «Жизнь-малина» рассказал об отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.

- В каких вы сейчас отношениях с Мелитиной Станютой?

– Ну, в таких… В отношениях.

- Еще в отношениях?

– В тупиковых. Я не очень хочу говорить об отношениях. Я этого человека очень люблю, очень уважаю. Не нравится когда в СМИ затрагивается тема наших отнощений.

- Почему вы никогда не выносили на публику отношения?

– Счастье любит тишину, наверное.

- Ты испытывал дискомфорт от общественного интереса?

– Испытывал. Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонят, задают вопросы. Не очень приятно, когда капаются.

- Ты рассказывал, что делал предлодение. Вспомнишь, когда?

– В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.

- Ответа нет?

– Были ответы разные. Были и слезы, и да, и нет. И все остальное.

- А ты романтично все делал?

– Это было очень романтично, – рассказал Гурков.

 
 
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Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на канале «Жизнь-малина» рассказал об отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.
 
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