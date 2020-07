Источник материала: Tribuna.com

«Сиэтл» предоставил информацию о названии команды.

Клуб получил название «Кракен». Также был опубликован логотип команды и игровая форма.

«Сиэтл» станет 32-м клубом в НХЛ и начнет выступать в лиге с сезона-2020/21.