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«Юве» выиграл лишь 1 из 5 последних матчей
24.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В последних 5 матчах туринцы одержали победу лишь однажды (2 ничьих, 2 поражения).
«Юве» нужна одна победа в трех оставшихся турах, чтобы гарантировать себе титул. В случае равенства очков с «Аталантой» «бьянконери» будут выше за счет личных встреч – 3:1, 2:2.
В следующем туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией».
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«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче 35-го тура Серии А (1:2).
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