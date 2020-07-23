«Юве» выиграл лишь 1 из 5 последних матчей

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче 35-го тура Серии А (1:2).

В последних 5 матчах туринцы одержали победу лишь однажды (2 ничьих, 2 поражения).





«Юве» нужна одна победа в трех оставшихся турах, чтобы гарантировать себе титул. В случае равенства очков с «Аталантой» «бьянконери» будут выше за счет личных встреч – 3:1, 2:2.

В следующем туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией».