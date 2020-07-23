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Сергей Гуренко: «На тренировках в «Роме» мне чаще выпадало противостоять Кафу. Если замечал его злым – значит я его хорошо напряг»

24.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Гуренко рассказал, как в свое время конкурировал за место в основе «Ромы».

– Когда Кандела не ушел, никаких мыслей про огромную конкуренцию не возникло. Единственное, что оказалось сложным – я слишком сильно хотел оправдать доверие Капелло. Где-то мне это мешало: эмоции и желание преобладали над головой и возможностями.

– Конкуренция проходила дружелюбно или чувствовалось напряжение?

– Вообще нет. С Кафу мы очень дружили, Новый год вместе отмечали. Кандела был отличным другом Тотти, с ним у меня тоже были хорошие отношения. С годами я понял, что в команде должно быть 20 равноценных игроков. Даже те, кто играет меньше, нужны, чтобы основные находились в тонусе и здоровой конкуренции. Как в боксе: чем сильнее спарринг-партнер, тем лучше ты подготовишься к бою.

– В одном из интервью вы отметили, что раскрыться вам помешали три вещи: язык, высокая конкуренция и различия в менталитете. Какие различия между белорусами и итальянцами наиболее бросились в глаза?

– Сейчас бы я уже ответил по-другому, со временем некоторые вещи пересматриваются. Многое обдумываешь и понимаешь, что где-то, возможно, неправильно себя вел. Конкуренция? Кафу – чемпион мира, капитан сборной Бразилии. Кандела – чемпион мира, чемпион Европы. На тот момент это были лучшие крайние защитники. Я рад, что конкурировал именно с такими ребятами.

На тренировках мне чаще выпадало противостоять Кафу. И если видел, что он идет счастливый, то понимал, что я где-то недоработал. А если замечал Кафу злым – значит я его хорошо напряг. Настоящая мужская конкуренция, без грубостей – это полезно для команды.

До этого я всегда был в основном составе, я всегда был востребован. А тут не попадал в состав и чувствовал себя некомфортно. Мне было стыдно и неудобно: как так, за меня заплатили деньги, мне доверяют, а я не оправдываю доверие? Сильно загонялся по этому вопросу. Капелло меня хвалил на тренировках больше всех – я пашу на занятиях, но не играю.

Было много предложений по мне, но Фабио не отпускал, говорил: «Подожди, твое время придет, надо работать». Сейчас, когда сам стал тренером, понимаю, что он имел в виду. Тогда я не хотел ждать, не хотел терять времени. Важно с годами все это анализировать. Сейчас я футболистам на своем примере объясняю, что торопиться не нужно, – рассказал Гуренко.

 
 
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Белорусский специалист Сергей Гуренко рассказал, как в свое время конкурировал за место в основе «Ромы».
 
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