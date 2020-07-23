Белорусский нападающий Шило подписал контракт с «Принс-Альберт Райдерс» из WHL

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Владислав Шило (2003) подписал контракт с клубом WHL «Принс-Альберт Райдерс».

В июне «Райдерс» выбрали белоруса под общим 45-м номером на импорт-драфте CHL.

В сезоне-2019/20 Владислав Шило выступал в экстралиге «Б» за сборную U18. В 55 матчах за «юниорку» на его счету 19 (10+9) очков. В девяти матчах за сборную U17 в плей-офф высшей лиги Шило набрал 12 (5+7) очков.

В сезоне-2019/20 в составе «Райдерс» играли три белорусских форварда – Алексей Протас, Илья Усов и Даниил Степанов.