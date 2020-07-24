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Максим Яблонский: «Игроки «Немана» преследуют другие цели: не карточку в банкомат засунуть, а подняться вверх по таблице»

24.07.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Максим Яблонский поделился мнением об игре «Немана», передает «Прессбол».

— Ковалевич сказал, что его команда играла бы за “Неман”, даже если бы в Гродно не платили до конца сезона. Так и есть?

— У нас люди играют за коллектив. Друг за друга. Мы дружим семьями, собираемся в неформальной обстановке. У нас очень здоровая атмосфера. Нет стиля «моя хата с краю», как говорят в народе. Это когда получил зарплату, собрал вещицы и ушел домой.

Мы преследуем другие цели: не карточку засунуть в банкомат, а подняться вверх по таблице. У каждого есть определенные цели. Любой спортсмен, считаю, должен быть голодным до побед. Каждый игрок понимает, что если команда хорошо выступит, то его тоже заметят — и, возможно, пригласят в более сильный чемпионат.

«Неман» отстает от лидера на три очка и имеет матч в запасе. Какие мысли?

— Как говорят все футболисты и тренеры, еще играть и играть. Плотность в таблице очень высокая. Думаю, в этом чемпионате не будет явного аутсайдера или лидера. Все возможно, так что живем ближайшими планами. А впереди у нас выезд в Бобруйск, – сказал Яблонский.

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Теги: Гродно
 
 
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Полузащитник Максим Яблонский поделился мнением об игре «Немана», передает «Прессбол».
 
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