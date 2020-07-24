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Владимир Сафонов: «Несмотря на то что в нашей стране построено немало катков, дефицит льда по-прежнему существует»

24.07.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Юности» Владимир Сафонов рассказал о развитии детского хоккея в стране.

– В районных центрах хоккейным школам проще. Там построены катки, до которых легко добраться, количество занимающихся не такое большое. Когда начинал работать тренером, моя старшая группа проводила тренировки с 22:30 до полуночи, а утром на лед хоккеисты выходили в 6 часов.

Сейчас, конечно, такое невозможно: есть правила, согласно которым ребенок не может заниматься до 8 часов утра и после 21:00. Несмотря на то что в нашей стране построено немало катков, дефицит льда по-прежнему существует. Мы стараемся находить возможности для тренировок. В том числе за пределами ледовой площадки. За последние годы нам удалось создать зал сухого льда, многофункциональную площадку на улице. Сейчас подготовили проект строительства игровой площадки, который планировали реализовать в этом году.

Мы открыли методический кабинет, оснащенный необходимой техникой, для того чтобы проводить анализ игры после матчей, приобрели функциональную программу Polar: благодаря датчикам, которые надевают дети, мы отслеживаем их состояние и контролируем нагрузки, – сказал Сафонов.

Оба «Динамо» огорчают, игра у БАТЭ и «Шахтер» не чемпионская, хороши не только Лисакович и Яхшибоев. Что тренеры говорят о ЧБ

 
 
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Директор «Юности» Владимир Сафонов рассказал о развитии детского хоккея в стране.
 
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