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Дарья Домрачева: «Звание Героя Беларуси значит для меня только одно — любя свою страну, не распыляясь на то, в чем экспертом не являешься, можно сделать что-то хорошее»

25.07.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что для нее значит звание Герой Беларуси.

— После Олимпийских игр в Сочи вы получили еще одну награду — звание Героя Беларуси. Что она значит для вас?

— Звание Героя Беларуси значит для меня только одно — любя свою страну, любя дело, которым занят, и отдаваясь ему, не распыляясь на то, в чем экспертом не являешься, можно для этой страны сделать что-то хорошее, экстраординарное, что сплотит людей и придаст им веру в себя, заставит гордиться страной и мотивирует на какие-то поступки.

Я считаю, что моя Звезда Героя принадлежит не только мне, но и всем тем, кто прочувствовал победы вместе со мной, кто в моменты поднятия нашего флага с гордостью ощутил себя белорусом, почувствовал в себе любовь к Родине. Героями можно становиться не только в военное время, хотя у меня самой, когда слышу о героизме, все-таки возникает ассоциация с теми страшными временами: мои бабушка и дедушка прошли через всю войну. Проявления героизма настолько разных времен сравнивать невозможно. Наши предки прошли через ужас. Каждый из них герой. 

Мы живем в мирное время. Этот мир нужно ценить, и становиться героями тоже нужно мирно. В различных областях. 

Спорт, конечно, обладает удивительными качествами: он способен объединять совсем непохожих людей, людей разных взглядов и религий, даря им настоящие, искренние эмоции. Но чтобы рождению этих эмоций способствовать, важно приложить немало усилий, много раз переступить через свои слабости. А еще важно помнить, что герои ведь далеко не только те, кто носит почетное звание.

В обычной жизни люди ежедневно совершают маленькие важные поступки, достойные того, чтобы стать героическими. Чтобы стать героем для своей семьи, для своих или соседских детей, героем своего двора, села, города, района и всей страны. У меня не было стремления получить это звание, но я изо всех сил старалась выкладываться на каждом старте, на каждой тренировке, и, конечно, мне приятно, что мои старания и достижения были оценены так высоко, – сказала Домрачева.

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