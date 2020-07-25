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Появились фото домашней формы «Ювентуса» на следующий сезон

25.07.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В интернете появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в белом цвете с черными вертикальными полосами, также присутствуют золотые вставки.

Техническим спонсором «Ювентуса» является компания adidas.


Фото: Footy Headlines

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Теги: Брест
 
 
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В интернете появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на сезон-2020/21.
 
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