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Появились фото домашней формы «Ювентуса» на следующий сезон
25.07.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В интернете появились фотографии домашней
Футболка выполнена в белом цвете с черными вертикальными полосами, также присутствуют золотые вставки.
Техническим спонсором «Ювентуса» является компания
Фото:
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В интернете появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на сезон-2020/21.
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