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Виталий Жуковский: «Нарезается интервью, и я выгляжу в некрасивом свете, отвергаю людей. Мы наоборот должны всех притягивать, тренеры, журналисты»
25.07.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Хочу начать с того, раз уж собралось много журналистов. Была ситуация у нас в
Я считаю, что это не совсем корректно. Второй момент был с оператором. Я считаю, что оператор должен заниматься своим делом. Но человек вышел, встал вперед, задал вопросы — вопросов пять мимо. Я пожелал всего хорошего, но я просто очень сильно хочу... Мы двигаем футбол, развиваем его. Болельщики, журналисты — все. Я перед всеми всегда открыт. В тех же мессенджерах. Но хочу, чтобы мы становились чуть более профессиональными. Потому что нарезается интервью, и я выгляжу в некрасивом свете, отвергаю людей.
Мы наоборот должны всех притягивать, тренеры, журналисты. Должны быть все в одном месте. Но есть тоже какие-то правила. Думаю, что в дальнейшем таких ситуаций не будет. Потому что мне эта ситуация была неприятна. Было тяжело после таких интервью», – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «Нарезается интервью, и я выгляжу в некрасивом свете, отвергаю людей. Мы наоборот должны всех притягивать, тренеры, журналисты»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский призвал представителей СМИ быть более профессиональными, передает «Прессбол».
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