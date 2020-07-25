Виталий Жуковский: «Нарезается интервью, и я выгляжу в некрасивом свете, отвергаю людей. Мы наоборот должны всех притягивать, тренеры, журналисты»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер призвал представителей СМИ быть более профессиональными, передает «Прессбол».

«Хочу начать с того, раз уж собралось много журналистов. Была ситуация у нас в , после игры не было журналистов, но так получилось, в Минске, все-таки чуть попроще здесь. Была ситуация , которая смотрелась некорректно. Я ответил на один вопрос. Второй вопрос был такой: пришел парень, очечки снял — ну, мимо. Я понимаю, что это явно болельщик, который зашел на пресс-конференцию.

Я считаю, что это не совсем корректно. Второй момент был с оператором. Я считаю, что оператор должен заниматься своим делом. Но человек вышел, встал вперед, задал вопросы — вопросов пять мимо. Я пожелал всего хорошего, но я просто очень сильно хочу... Мы двигаем футбол, развиваем его. Болельщики, журналисты — все. Я перед всеми всегда открыт. В тех же мессенджерах. Но хочу, чтобы мы становились чуть более профессиональными. Потому что нарезается интервью, и я выгляжу в некрасивом свете, отвергаю людей.

Мы наоборот должны всех притягивать, тренеры, журналисты. Должны быть все в одном месте. Но есть тоже какие-то правила. Думаю, что в дальнейшем таких ситуаций не будет. Потому что мне эта ситуация была неприятна. Было тяжело после таких интервью», – сказал Жуковский.

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