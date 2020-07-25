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Олег Радушко: «У минского «Динамо» обороняются человек 7-8, поэтому пытались их к себе засосать, но не засосали до конца»

25.07.2020 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Городеи» Олег Радушко подвел итог матча против минского «Динамо» (0:1).

«Ошибки бывают в каждой игре, у каждой команды. Без ошибок, наверное, просто не бывает. Поэтому недотерпели, концентрацию потеряли в этих моментах, а так, по большому счету, справились. Немножко нам не хватило в атаке. Будем разбираться. Будем смотреть, почему не получилось.

Но мы знаем, что «Динамо» играет очень много матчей на ноль. Очень крепко обороняются, то есть человек 7-8, поэтому знали, что будет очень трудно пройти, поэтому пытались их к себе как бы засосать, но не засосали мы до конца их все-таки (смеется – Tribuna.com)», – сказал Радушко в эфире «Беларусь 5».

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Главный тренер «Городеи» Олег Радушко подвел итог матча против минского «Динамо» (0:1).
 
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