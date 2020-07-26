Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» – третья по уровню команда АПЛ с октября»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер уверен, что его команда заслуживает занять третье место в чемпионате АПЛ .

«Для команды было бы хорошим стимулом занять третье место.

Мы занимаем третье место по количеству набранных очков в лиге после перерыва на международные матчи, который состоялся в октябре. Затем долгое время мы были третьей по уровню командой.

В начале сезона мы были слишком непоследовательными. Сейчас нам удалось обрести стабильность, а также улучшить физическую форму и стать крепче», – заявил норвежец.

Перед заключительным туром команда Сульшера занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав то же количество очков, что и «Челси», идущий 4-м. 26 июля «МЮ» встретится с «Лестером», отстающим на балл.