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«Юность» – «Шахтер». Россиянин Лучников подрался с Парфеевцом и Антоновым во время товарищеского матча

26.07.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня «Юность» и «Шахтер» проводят товарищеский матч.

Во втором периоде 22-летний российский защитник Демид Лучников, находящийся на просмотре в «Шахтере», за воротами атаковал нападающего «Юности» Максима Парфеевца. Завязалась драка, в которой победил российский хоккеист.

Когда Лучников направлялся на скамейку штрафников, к нему подъехал капитан «Юности» Андрей Антонов. Россиянин тут же нанес несколько ударов  белорусскому защитнику.

После этого к поединку подключились другие хоккеисты. В итоге Антонов уложил Личникова на лед.

 
 
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