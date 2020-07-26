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«Юность» – «Шахтер». Россиянин Лучников подрался с Парфеевцом и Антоновым во время товарищеского матча
26.07.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня «Юность» и «Шахтер» проводят товарищеский матч.
Во втором периоде 22-летний российский защитник Демид Лучников, находящийся на просмотре в «Шахтере», за воротами атаковал нападающего «Юности» Максима Парфеевца. Завязалась драка, в которой победил российский хоккеист.
Когда Лучников направлялся на скамейку штрафников, к нему подъехал капитан «Юности» Андрей Антонов. Россиянин тут же нанес несколько ударов белорусскому защитнику.
После этого к поединку подключились другие хоккеисты. В итоге Антонов уложил Личникова на лед.
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«Юность» – «Шахтер». Россиянин Лучников подрался с Парфеевцом и Антоновым во время товарищеского матча
Сегодня «Юность» и «Шахтер» проводят товарищеский матч.
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