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В Английской премьер-лиге сегодня пройдут матчи заключительного, 38-го тура

26.07.2020 16:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кто вылетит, а кто сыграет в еврокубках. В Английской премьер-лиге сегодня пройдут матчи заключительного, 38-го тура. Все начнутся в одно время - 18 часов по Минску. На "Беларусь 5" смотрите поединок за Лигу чемпионов между "Лестером" и "Манечестер Юнайтед", на "Беларусь 5. Интернет" - "Челси" - "Вулверхэмптон".
 
Теги: Минск
 
 
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Кто вылетит, а кто сыграет в еврокубках. В Английской премьер-лиге сегодня пройдут матчи заключительного, 38-го тура. Все начнутся в одно время - 18 часов по Минску. На...
 
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