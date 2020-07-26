Чемпион мира по муай-тай Варакса: «Возможно у футболистов и хоккеистов все стабильно в финансовом плане, но уровень их спортивных достижениях оставляет желать лучшего»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион мира по муай-тай Денис Варакса поделился мнением о том, что хорошего для спорта сделал действующий президент Беларуси.

– Как считаете, что действующий президент сделал хорошего для спорта? Хоккеисты и футболисты говорят, что все прекрасно, но есть мнения из других видов спорта, что не все идеально.

– Тайский бокс в Беларуси поддерживается государством. Но мы к этому долгое время шли. Не сказать, что сильная поддержка, но какое-то финансирование есть. А что касается футболистов или хоккеистов, то, возможно у них все стабильно в финансовом плане, но уровень их спортивных достижениях оставляет желать лучшего. Также добавлю, что у меня есть много знакомых футболистов и хоккеистов, которые будут солидарны со мной. Так что не у всех одинаковое мнение.

А что касается талантов, то не сказать, что в футболе или хоккее есть какое-то новое поколение, готовое сделать прорыв. Пока я этого не вижу. Тем более в хоккее. Все видят, что некоторым странам, которых мы раньше побеждали, мы сейчас проигрываем и вылетаем в низшие дивизионы.

А тайский бокс себя круто зарекомендовал уже давно на мировой арене. Многие нас знают очень хорошо. У нас много бойцов: Гурков, Кулебин, Чингиз Аллазов, Игнашов. Масса фамилий, которые я могу очень долго перечислять. У нас очень богатая страна на фамилии великих бойцов. Но не многие бойцы имеют право выехать. Потому что все ложится на плечи тренеров, которые ищут средства для финансирования, чтобы выехать. Помните, как у Виталика Гуркова была такая же проблема перед поездкой на чемпионат мира, когда его министерство спорта не профинансировало, а народ собрал деньги ему на поездку через краудфандинг. В этот момент ты действительно понимаешь, что народ единый. Это здорово, это сила. И он приехал и доказал, что он – народный чемпион. Тот момент, когда уже властям нужно будет думать, насколько эта ситуация приятная, которая произошла.

У нас есть юные ребята, которые смотрят на взрослых и состоявшихся спортсменов и хотят быть такими же, как они.

Считаю, что не важно, какой вид спорта – олимпийский или не олимпийский. Если дети занимаются этим и выбирают спорт, то в любом случае правительство должно поддерживать любое начало спортивного движения. Как это происходит в Европе, в США. Это лучше, чем если бы дети занимались чем-то нехорошим. Так что не вижу смысла разделять олимпийские или не олимпийские виды спорта, – сказал Варакса.

«Несправедливо, когда такая сила идет против простого народа». Чемпион мира по муай-тай – про «ласковый» ОМОН, выборы и будущее Беларуси