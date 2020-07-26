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"Ювентус" в шаге от чемпионства
26.07.2020 16:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Интер" на выезде громит "Дженоа", 3:0 и выходит на второе место в Серии А. Отставание от "Ювентуса" - четыре очка. Туринцы могут взять скудетто уже сегодня. Для этого нужно дома обыграть 14-ю команду таблицы - "Сампдорию".
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"Интер" на выезде громит "Дженоа", 3:0 и выходит на второе место в Серии А. Отставание от "Ювентуса" - четыре очка. Туринцы могут взять скудетто уже сегодня. Для этого...
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