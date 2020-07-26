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Брэндон Козун близок к переходу в минское «Динамо».
26.07.2020 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Хоккеист и клуб находятся в активной стадии переговоров, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
В минувшем сезоне 30-летний Козун выступал за «Магнитку» и набрал 22 (9+13) очка в 47 матчах.
Всего в
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Нападающий Брэндон Козун близок к переходу в минское «Динамо».
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