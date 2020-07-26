Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Брэндон Козун близок к переходу в минское «Динамо» .

Хоккеист и клуб находятся в активной стадии переговоров, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В минувшем сезоне 30-летний Козун выступал за «Магнитку» и набрал 22 (9+13) очка в 47 матчах.

Всего в КХЛ нападающий провел 308 игр и отметился 230 (86+144) баллами.