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В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу "Энергетик-БГУ" потерпел поражение от жодинского "Торпедо"
26.07.2020 19:50 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПике "Энергетика-БГУ" продолжается. В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу столичная команда потерпела безвольное поражение от жодинского "Торпедо" 1:4. Счет открыл Дмитрий Гирс, у гостей отличились Кирилл Премудров дважды, Михаил Афанасьев и Никита Николаевич. Отметим, "студенты" три мяча пропустили в меньшинстве. Это третье поражение подряд, команда опустилась на 7-е место. Жодино поднимается на 5-е.
В эти минуты борисовский БАТЭ играет против "Минска". А закроют программу 19-го тура "Шахтер" и "Смолевичи". Прямая трансляция этого матча в 20:00 на "Беларусь 5".
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В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу "Энергетик-БГУ" потерпел поражение от жодинского "Торпедо"
Пике "Энергетика-БГУ" продолжается. В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу столичная команда потерпела безвольное поражение от жодинского "Торпедо" 1:4. Счет...
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