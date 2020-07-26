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В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу "Энергетик-БГУ" потерпел поражение от жодинского "Торпедо"

26.07.2020 19:50 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Пике "Энергетика-БГУ" продолжается. В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу столичная команда потерпела безвольное поражение от жодинского "Торпедо" 1:4. Счет открыл Дмитрий Гирс, у гостей отличились Кирилл Премудров дважды, Михаил Афанасьев и Никита Николаевич. Отметим, "студенты" три мяча пропустили в меньшинстве. Это третье поражение подряд, команда опустилась на 7-е место. Жодино поднимается на 5-е.

В эти минуты борисовский БАТЭ играет против "Минска". А закроют программу 19-го тура "Шахтер" и "Смолевичи". Прямая трансляция этого матча в 20:00 на "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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Пике "Энергетика-БГУ" продолжается. В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу столичная команда потерпела безвольное поражение от жодинского "Торпедо" 1:4. Счет...
 
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