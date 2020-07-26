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"Кировск-СДЮШОР" - чемпион Беларуси по пляжному футболу

26.07.2020 20:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Кировск" - чемпион страны по пляжному футболу. Во втором матче серии до двух побед команда обыграла "Гроднооблспорт" 4:1. Бронзовое противостояние состояло из трех матчей. Накануне "Щучин" обыграл "Брест", но сегодня дважды уступил сопернику.
 
Теги: Брест
 
 
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"Кировск" - чемпион страны по пляжному футболу. Во втором матче серии до двух побед команда обыграла "Гроднооблспорт" 4:1. Бронзовое противостояние состояло из трех...
 
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