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Лисакович остался в запасе «Шахтера» на матч со «Смолевичами»

26.07.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав «Шахтера» на матч 19 тура чемпионата Беларуси со «Смолевичами».

Отметим, что в запасе остался лучший бомбардир горняков Виталий Лисакович.

Шахтер: Гутор – Селява, Хадаркевич, Антич, Сачивко – Яхшибоев, Подстрелов, Иванович, Вукманич, Сзоке – Архипов.

В запасе остались: Баланович, Чесновский, Лисакович, Сотников, Булычев, Бодул, Бурко.

Матч начнется в 20:00.

 
 
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Стал известен состав «Шахтера» на матч 19 тура чемпионата Беларуси со «Смолевичами».
 
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