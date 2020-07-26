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Лисакович остался в запасе «Шахтера» на матч со «Смолевичами»
26.07.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав
Отметим, что в запасе остался лучший бомбардир горняков
Шахтер: Гутор – Селява, Хадаркевич, Антич, Сачивко – Яхшибоев, Подстрелов, Иванович, Вукманич, Сзоке – Архипов.
В запасе остались: Баланович, Чесновский, Лисакович, Сотников, Булычев, Бодул, Бурко.
Матч начнется в 20:00.
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Стал известен состав «Шахтера» на матч 19 тура чемпионата Беларуси со «Смолевичами».
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