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Итоги 19 тура чемпионата Беларуси по футболу

27.07.2020 12:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Команда, несмотря ни на что, хочет играть от атаки. Об этом заявил наставник "Смолевичей" Алексей Михайлов после поражения от лидера солигорского "Шахтера" в матче 19-го тура чемпионата страны по футболу - 0:4. Отметим, нападающий "горняков" Джасурбек Яхшибоев оформил дубль. Победа позволила "солигорчанам" удержаться на первом месте турнирной таблицы. "Шахтер", у которого 37 баллов в активе, опережает БАТЭ по дополнительным показателям.  Накануне "борисовчане" провели результативный матч с клубом "Минск" - 6:0. Капитан "желто-синих" Игорь Стасевич забил мяч и сделал три голевые передачи, у Станислава Драгуна гол и два результативных паса, Максим Скавыш оформил голевой дубль.
 
Теги: Минск
 
 
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Команда, несмотря ни на что, хочет играть от атаки. Об этом заявил наставник "Смолевичей" Алексей Михайлов после поражения от лидера солигорского "Шахтера" в матче...
 
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