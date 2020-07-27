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Тренерскому штабу минского «Динамо» помогает старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту
27.07.2020 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренерскому штабу минского
Он провел несколько занятий на земле.
Роговцева пригласил лично
«Необычная история получилась. В олимпийской деревне ко мне подошел человек, показал на мою куртку с символикой, сказал, что работал в Беларуси и от нашей страны у него остались отличные впечатления. Оказалось, что это Крэйг Вудкрофт.
Год назад мы снова встретились на конькобежном овале «Минск-Арены». Спросил, могу ли я как-то помочь, может, есть специальные упражнения для силового отталкивания хоккеистов. Но поскольку тогда шла уже осень и было поздно заниматься на земле, я сделал видео с несколькими упражнениями и отправил. Крэйгу понравилось.
А вот в этом году самое время — как раз идет подготовка вне льда. Меня попросили поделиться опытом в работе, показать, как работают спринтеры. Провел пару тренировок, рассказал про типичные ошибки, показал упражнения и дал методику. Из своего опыта дал советы на будущее. Получилась хорошая совместная работа. У меня есть и своя работа, сейчас у национальной сборной тоже сбор. Вот сегодня у нас были две тренировки утром, а вечер свободен. И я пришёл помочь. Мне нравится, что минское «Динамо» развивает молодых игроков. Я всегда за развитие, у меня тоже молодая команда 20-25 лет, с многими ребятами мы работаем уже больше восьми лет. Стараюсь их развивать, вместе мы добились уже медалей с чемпионатов мира и Европы», — цитирует Роговцева
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Тренерскому штабу минского «Динамо» помогает старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту
Тренерскому штабу минского «Динамо» помогает Виталий Роговцев, старший тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту.
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