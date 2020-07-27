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Тренерскому штабу минского «Динамо» помогает старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту

27.07.2020 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренерскому штабу минского «Динамо» помогает Виталий Роговцев, старший тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту.

Он провел несколько занятий на земле.

Роговцева пригласил лично Крэйг Вудкрофт. Оказывается, они познакомились ещё в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане, куда тренер приехал вместе со сборной Беларуси, а Крэйг – в составе тренерского штаба сборной Канады.

«Необычная история получилась. В олимпийской деревне ко мне подошел человек, показал на мою куртку с символикой, сказал, что работал в Беларуси и от нашей страны у него остались отличные впечатления. Оказалось, что это Крэйг Вудкрофт.

Год назад мы снова встретились на конькобежном овале «Минск-Арены». Спросил, могу ли я как-то помочь, может, есть специальные упражнения для силового отталкивания хоккеистов. Но поскольку тогда шла уже осень и было поздно заниматься на земле, я сделал видео с несколькими упражнениями и отправил. Крэйгу понравилось.

А вот в этом году самое время — как раз идет подготовка вне льда. Меня попросили поделиться опытом в работе, показать, как работают спринтеры. Провел пару тренировок, рассказал про типичные ошибки, показал упражнения и дал методику. Из своего опыта дал советы на будущее. Получилась хорошая совместная работа. У меня есть и своя работа, сейчас у национальной сборной тоже сбор. Вот сегодня у нас были две тренировки утром, а вечер свободен. И я пришёл помочь. Мне нравится, что минское «Динамо» развивает молодых игроков. Я всегда за развитие, у меня тоже молодая команда 20-25 лет, с многими ребятами мы работаем уже больше восьми лет. Стараюсь их развивать, вместе мы добились уже медалей с чемпионатов мира и Европы», — цитирует Роговцева hcdinamo.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренерскому штабу минского «Динамо» помогает Виталий Роговцев, старший тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту.
 
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