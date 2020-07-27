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Шунто про выборы: «Думаю, все будет решено силовыми методами. Больше всего боюсь, чтобы 9 августа не было крови»
27.07.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший председатель ФК
– Ты говоришь, что футбол – отражение общества. В белорусском обществе что-нибудь поменяется после 9 августа?
– Нет. Думаю, все будет решено силовыми методами. Мне кажется, вопросы про выборы бессмысленно задавать адекватным людям.
– Тебе от этого грустно?
– Конечно. Всем грустно. Самое печальное, мы ничего не сможем сделать. Больше всего боюсь, чтобы 9 августа не было крови. Мне реально страшно. Сейчас чувствуется ожесточение, поэтому что-то может случиться. И в этом, кроме действующей власти, никто не будет виноват.
– Ты готов отстаивать свой голос, если поймешь, что тебя обманули?
– Я не пойду на выборы. Не хочу участвовать в этом, – сказал Шунто.
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Шунто про выборы: «Думаю, все будет решено силовыми методами. Больше всего боюсь, чтобы 9 августа не было крови»
Бывший председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением о предстоящих выборах.
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