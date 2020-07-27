Шунто про выборы: «Думаю, все будет решено силовыми методами. Больше всего боюсь, чтобы 9 августа не было крови»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший председатель ФК поделился мнением о предстоящих выборах.

– Ты говоришь, что футбол – отражение общества. В белорусском обществе что-нибудь поменяется после 9 августа?

– Нет. Думаю, все будет решено силовыми методами. Мне кажется, вопросы про выборы бессмысленно задавать адекватным людям.

– Тебе от этого грустно?

– Конечно. Всем грустно. Самое печальное, мы ничего не сможем сделать. Больше всего боюсь, чтобы 9 августа не было крови. Мне реально страшно. Сейчас чувствуется ожесточение, поэтому что-то может случиться. И в этом, кроме действующей власти, никто не будет виноват.

– Ты готов отстаивать свой голос, если поймешь, что тебя обманули?

– Я не пойду на выборы. Не хочу участвовать в этом, – сказал Шунто.

Шунто – про уход из «Крумкачоў», долг БАТЭ, желание вернуться в белфутбол и про тех, кто сдает матчи