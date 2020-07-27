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Ультрас киевского «Динамо» – Луческу: «Не забудем ваши слова, что Украина и Россия – одна страна. Обещаем сложные условия для работы»

28.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

WBC ультрас «Динамо» выступили с заявлением по поводу того, что Мирча Луческу остался главным тренером киевской команды.

«Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества «Динамо» и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли, нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками.

Обещаем вам не только «теплый» прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна.

Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Также есть такой шанс и у руководства «Динамо», – цитирует заявление ультрас Tribuna.com со ссылкой на их страницу в фейсбуке.

Ранее об уходе Луческу стало известно после публикации в румынском медиа Gazeta Sporturilor. Позже агент тренера опроверг информацию.

 

 
 
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WBC ультрас «Динамо» выступили с заявлением по поводу того, что Мирча Луческу остался главным тренером киевской команды.
 
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