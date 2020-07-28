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«Челси» начал переговоры с агентом Облака
28.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Синие» вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца, сообщает журналист Николо Скира.
Лондонский клуб рассматривает Облака как вероятную замену
В случае срыва трансфера Облака «Челси»
Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года.
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«Челси» намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака.
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