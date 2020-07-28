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«Челси» начал переговоры с агентом Облака

28.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака.

«Синие» вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца, сообщает журналист Николо Скира.

Лондонский клуб рассматривает Облака как вероятную замену Кепе Аррисабалаге, который летом может вернуться в Ла Лигу.

В случае срыва трансфера Облака «Челси» попытается купить голкипера «Аякса» Андре Онана, чей переход обойдется дешевле.

Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года.

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«Челси» намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака.
 
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