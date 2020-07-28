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Сергей Долидович: «Без своего народа – мы никто!»
28.07.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский лыжник
«Думаю, даже не знающие белорусский язык поймут, что хотел сказать один из лучших белорусских писателей. Без своего народа – мы никто!» – написал Долидович.
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Известный белорусский лыжник Сергей Долидович опубликовал в своем Facebook одно из выступлений Владимира Короткевича.
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