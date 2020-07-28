Сергей Долидович: «Без своего народа – мы никто!»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович опубликовал в своем Facebook одно из выступлений Владимира Короткевича.

«Думаю, даже не знающие белорусский язык поймут, что хотел сказать один из лучших белорусских писателей. Без своего народа – мы никто!» – написал Долидович.

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