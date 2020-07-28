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Директор «Городеи» Марченко: «Худшие времена уже позади. Грех на что-то жаловаться – у многих положение сейчас еще хуже»

29.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал про экономическую ситуацию в клубе, сообщает «Прессбол».

- Какова в целом экономическая ситуация в клубе?

– Так скажем, худшие времена уже позади. Хотелось бы лучшего, но по крайней мере, ситуация стабильная. Грех на что-то жаловаться — у многих положение сейчас еще хуже. Задолженность перед игроками совсем небольшие. Зарплата за май выплачена, за июнь — наполовину. Думаю, уже в первых числах августа выплатим вторую июньскую часть, – сказал Марченко.

 
 
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Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал про экономическую ситуацию в клубе, сообщает «Прессбол».
 
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