Вернидуб о Лисаковиче: «Два месяца уже раздуваются эти… Давайте и парню спокойно дадим работать, и команде»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рад, что в команде много нападающих.

– Когда что-то будет, наш клуб первым всех об этом оповестит. Два месяца уже раздуваются эти… Давайте и парню спокойно дадим работать, и команде.

- В вашей команде два лучших снайпера чемпионата.

– Я очень рад. И за Архипова я очень рад, что он у нас. Парню нужно время, и все будет супер – он тоже станет бомбардиром. Есть хорошие нападающие, есть выбор. Это супер, когда у тренера болит голова, – сказал Вернидуб в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».