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Вернидуб о Лисаковиче: «Два месяца уже раздуваются эти… Давайте и парню спокойно дадим работать, и команде»
29.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рад, что в команде много нападающих.
– Когда что-то будет, наш клуб первым всех об этом оповестит. Два месяца уже раздуваются эти… Давайте и парню спокойно дадим работать, и команде.
- В вашей команде два лучших снайпера чемпионата.
– Я очень рад. И за Архипова я очень рад, что он у нас. Парню нужно время, и все будет супер – он тоже станет бомбардиром. Есть хорошие нападающие, есть выбор. Это супер, когда у тренера болит голова, – сказал Вернидуб в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
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Вернидуб о Лисаковиче: «Два месяца уже раздуваются эти… Давайте и парню спокойно дадим работать, и команде»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рад, что в команде много нападающих.
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