ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккеисты «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали рядом во время гимна США в поддержку Black Lives Matter

29.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Игроки «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали вместе на синей линии во время исполнения гимна США перед контрольным матчем.

Акция была проведена в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

С мая в США из-за убийства полицейским Джорджа Флойда проходят массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Напомним, квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

Плющев об акции BLM: «Не дай бог наши присоединятся. У людей крышу сносит»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали вместе на синей линии во время исполнения гимна США перед контрольным матчем.Акция была проведена в знак солидарности...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вернидуб о Лисаковиче: «Два месяца уже раздуваются эти… Давайте и парню спокойно дадим работать, и команде»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика