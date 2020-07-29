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Хоккеисты «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали рядом во время гимна США в поддержку Black Lives Matter
29.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки
Акция была проведена в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
С мая в США из-за убийства полицейским
Напомним, квалификация
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Хоккеисты «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали рядом во время гимна США в поддержку Black Lives Matter
Игроки «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали вместе на синей линии во время исполнения гимна США перед контрольным матчем.Акция была проведена в знак солидарности...
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