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Алена Дубицкая и Алексей Ничипор - чемпионы Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра

29.07.2020 08:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В центре Минска у Дворца спорта вчера развернулась жаркая борьба за первые медали текущего чемпионата Беларуси по легкой атлетике. За них боролись толкатели ядра. И болельщикам было на кого посмотреть. Алена Дубицкая показала практически личный рекорд и с результатом 19 метров и 19 сантиметров выиграла золото среди женщин. Серебро досталось Елене Пасечник, а бронза ушла Елене Абрамчук. У мужчин не было равных Алексею Ничипору. Олег Томашевич - второй, третий - Юрий Карпук. 

Сегодня на чемпионате Беларуси день отдыха, а завтра турнир переместится на стадион РЦОП по легкой атлетике, где будут разыграны два комплекта наград в беге на 10 километров. Официальная церемония открытия соревнований пройдет в пятницу на стадионе "Динамо".

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска у Дворца спорта вчера развернулась жаркая борьба за первые медали текущего чемпионата Беларуси по легкой атлетике. За них боролись толкатели ядра....
 
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