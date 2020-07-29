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«Ахмат» заключит предварительный договор с Павловцом (Sport24)
29.07.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо»
Как стало известно Sport24, грозненцы заключат предварительный договор с 23-летним белорусом. Игрок пополнит команду зимой.
Александр Павловец перешел в «Динамо» в январе 2019 года из жодинского
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Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец продолжит карьеру в «Ахмате».
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