«Ахмат» заключит предварительный договор с Павловцом (Sport24)

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» продолжит карьеру в «Ахмате».

Как стало известно Sport24, грозненцы заключат предварительный договор с 23-летним белорусом. Игрок пополнит команду зимой.

Александр Павловец перешел в «Динамо» в январе 2019 года из жодинского . На его счету 21 матч в сезоне-2020, 1 гол и 1 результативная передача.

Потенциальный новичок шесть раз надевал футболку сборной Беларуси.