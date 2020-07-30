ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чиро Иммобиле - главный претендент на "Золотую бутсу"

30.07.2020 15:38 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Золотая бутса" в этом сезоне достанется точно футболисту из итальянской Серии А. И с большой долей вероятности ее возьмет Чиро Иммобиле из "Лацио". В матче 37-го тура первенства нападающий провел один мяч в ворота "Брешии", столичные же праздновали викторию 2:0. В 36 играх чемпионата Иммобиле забил 35 мячей, Роберт Левандовски, выступающий за "Баварию", отличался в Бундеслиге 34 раза. Таким образом, потеснить форварда бело-голубых остается теоретический шанс у Криштиану Роналду, за тур до финиша Серии А португалец отстает от итальянца на 4 гола.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Золотая бутса" в этом сезоне достанется точно футболисту из итальянской Серии А. И с большой долей вероятности ее возьмет Чиро Иммобиле из "Лацио". В матче 37-го тура...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ковыршин о молодых в «Динамо» в прошлом сезоне: «Есть и хорошие ребята. Но были и такие, на кого смотрел и не понимал, как они попали в «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика