Сборные России и Украины по гандболу встретятся в Минске в отборе на ЧЕ-2022

Источник материала: Tribuna.com

Сборные России и Украины по гандболу встретятся в отборочных матчах к чемпионату Европы 2022 года 5 и 7 ноября в Минске, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В группу к сборным России и Украины также попали национальные команды Чехии и Фарерских островов.

Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре команды: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.

Сборная Беларуси попала в группу 6. Ее соперниками по квалификации стали команды Норвегии, Латвии и Италии.

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