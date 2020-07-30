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Сборные России и Украины по гандболу встретятся в Минске в отборе на ЧЕ-2022
30.07.2020 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборные России и Украины по гандболу встретятся в отборочных матчах к чемпионату Европы 2022 года 5 и 7 ноября в Минске,
В группу к сборным России и Украины также попали национальные команды Чехии и Фарерских островов.
Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре команды: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.
Сборная Беларуси
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Сборные России и Украины по гандболу встретятся в отборочных матчах к чемпионату Европы 2022 года 5 и 7 ноября в Минске, сообщает пресс-служба Федерации гандбола...
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