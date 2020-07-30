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В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле

30.07.2020 19:50 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко - лучшие в гонках байдарок-четверок на дистанции 500 метров. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле. Медалистки Олимпийских игр показали результат 1 минута 40 целых 545 тысячных секунды. На три секунды они опередили вторую байдарку. На аналогичной дистанции у мужчин равных не было Алексею Мисюченко, Владиславу Литвинову, Никите Борикову и Дмитрию Натычкину. В заездах каноэ-одиночек на 200 метров первой финишировала Ольга Климова, у мужчин определились чемпионы в каноэ-двойке - это Глеб Солодуха и Денис Махлай.


 
 
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Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко - лучшие в гонках байдарок-четверок на дистанции 500 метров. В Заславле продолжается чемпионат...
 
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