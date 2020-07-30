|
Картсен приняла участие в фотосессии спортивного журнала. У спортсменки весло с принтом белорусского флага
30.07.2020 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская гребчиха
«На обложке августовского номера будет сиять Екатерина Карстен (Ходотович)! Уникальный человек, первая суверенная олимпийская чемпионка, первая двукратная Олимпийская чемпионка, первая белорусская спортсменка — участница 7 Олимпиад. Она выиграла 5
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картсен приняла участие в фотосессии спортивного журнала. У спортсменки весло с принтом белорусского флага
Известная белорусская гребчиха Екатерина Карстен приняла участие в фотосессии журнала «Спортттайм».⠀⠀ «На обложке августовского номера будет сиять Екатерина...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)