В этом году форум проводят по стандартам мирового уровня как в плане организации, так и телетрансляций. Задействованы сразу несколько спортивных точек Минска. Площадка у Дворца спорта и база комплекса "Трудовые резервы". Именно на востоке столицы сегодня уже выясняли спортивные отношения в беге на 10 тысяч метров. Андрей Козлов - о результатах и не только.
"Королева спорта" на троне
Ровно четыре года назад состоялся один из самых захватывающих видов программы на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 10 000 метров это отнюдь не спринтерская дистанция, здесь на первый взгляд выходит выносливость атлета, а не стартовый рывок. И, как мы видим, в спорте неважно, что ты упал важно, что ты поднялся. Уже на финише в тактической борьбе Мо Фара, представляющий Великобританию, защитил титул олимпийского чемпиона, который впервые завоевал на предыдущих - домашних Летних играх.
В отсутствии летней Олимпиады в Токио, а ведь в эти дни как раз бы проходили состязания по легкой атлетике, Минск стал местом, которое дарит болельщикам соревновательную борьбу. Ведь чемпионат страны задолго решили провести на максимально высоком уровне - аналогов подобной организации внутрилегкоатлетических состязаний ранее не было. 10 000 м, забег среди мужчин и девушек уже не впервые прошел на базе "Трудовых резервов". Ведь здесь уже проходили соревнования в рамках Кубка Европы.
Победителями чемпионата Беларуси сегодня стали Сергей Кравченя и Нина Савина.
Нина Савина, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике на 10 000 м: "Было нелегко и очень волнительно, потому что не хватало этих эмоций. Были такие переживания, что я думала, что не доживу до этого старта, а вообще - все хорошо".
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "10 000 м - это один из видов выносливости. У нас есть традиция, мы не забываем, что на этом стадионе мы в женской команде выиграли Кубок Европы. Ровно здесь. Это был первый официальный старт за всю историю легкой атлетики Беларуси европейского масштаба. Для нас эта дистанция символична. Сейчас уже готовятся девушки, чемпионки Европы. И, конечно, им надо соответствовать. Это главный старт в сезоне. Все помнят, что Олимпиаду перенесли. Кстати, на Олимпиаду у нас больше всего ажиотаж именно в женском марафоне, то есть - у нас есть борьба за попадание в сборную. Желающих больше, чем квот, и это очень здорово".
Такие же мы увидим и завтра: соревновательная часть чемпионата Беларуси переезжает на центральную арену страны - стадион "Динамо".
"Королева спорта" на открытии стадиона "Динамо" после масштабной реконструкции летом 2018-го - какой же забег выдали две лучшие барьеристки Беларуси Алина Талай и Эльвира Герман? Легкая атлетика на Европейских играх и, конечно же, значимая для истории спорта матчевая встреча Европа - США, где наши ребята были в центре внимания. В общем, "Динамо" уже не понаслышке знает, что такое большие старты. А белорусский чемпионат получил возможность выйти из тени внимания на самую главную площадку страны.
Завтра центральной и единственной точкой соревнований станет национальный стадион "Динамо"
Расписание на ваших экранах. Кроме насыщенной соревновательной части, состоится торжественная церемония открытия и выступление кумира современных подростков Тимы Белорусских.
Александр Бут-Гусаим, директор стадиона "Динамо": "Я думаю, что стоит ждать высоких результатов. Спортсмены изголодались в нормальном смысле слова по соревнованиям, и плюсом, и мотивирующим фактором для них станут призовые, которые огласила федерация совместно со спонсорами".
Последние приготовления на "Динамо" к церемонии открытия
Последние приготовления и у творческой команды Белтелерадиокомпании, ведь наши игры будут показаны в максимальном объеме по всем международным стандартам. На арену, которая завтра откроет официально чемпионат Беларуси, наша съемочная группа также заглянула. Один из ведущих режиссеров спортивного канала Михаил Корчинский знает все детали и, кроме того, празднует на рабочем месте день рождения.
Михаил Корчинский, режиссер телеканала "Беларусь 5":"Задействовано у нас из технических средств две наши ПТС - телевизионные станции. Зритель телеканала "Беларусь 5" получит полное удовлетворение от просмотра данного ивента".
Конец июля - начало августа - под знаком "королевы спорта". Не пропустите.