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В этом году форум проводят по стандартам мирового уровня как в плане организации, так и телетрансляций. Задействованы сразу несколько спортивных точек Минска. Площадка у Дворца спорта и база комплекса "Трудовые резервы". Именно на востоке столицы сегодня уже выясняли спортивные отношения в беге на- о результатах и не только.