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Около 2 тысяч участников соберет в этом году "Минский триатлон - 2020"

30.07.2020 22:10 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

За две с половиной недели до масштабного спортивного события зарегистрировано более 1 тысячи 600 человек из 12 стран. Изначально старт был запланирован на 21 июня, но был перенесен на 16 августа из-за пандемии.

Самой популярной обещает стать дистанция полуайронмэн - она включает почти 2 километра вплавь, 90 километров на велосипеде и чуть больше 21-го километра бегом. Также пройдут эстафеты и специальные забеги на 500 метров для детей до 14 лет. Генеральным партнером "Минского триатлона" выступит мобильный оператор МТС. 

Виталий Одорский, руководитель департамента маркетинга компании СООО «Мобильные телесистемы», генерального партнера старта Minsk Triathlon 2020: "У нас в традиции поддерживать спортивные мероприятия различного рода. А в этом году эта традиция дополняется и тем, что с нашей стороны есть 11 участников, часть из них, в том числе, пройдут индивидуальные гонки".

Дмитрий Толкачев, организатор старта Minsk Triathlon 2020: "У нас есть формат эстафет, то есть, может каждый участник выступить кто-то в плавании, кто-то на велосипеде, кто-то в беге. Формат и корпоративных эстафет, и семейных, и детский забег, и женский забег, то есть - пока папа долго ездит на велосипеде, можно принять участие всей семьей. Мы хотим показать и объяснить, что триатлон общедоступен".

В рамках соревнований будет организован и женский забег на 3 тысячи метров Организаторы не скрывают: приехать в Минск собираются и именитые атлеты, выступающие в триатлоне. Под эти цели анонсирован хороший призовой фонд старта. хотя сумма пока не раскрывается. "Минский триатлон - 2020" пройдет, напоминаем, пройдет 16 августа!

 
Теги: Минск
 
 
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За две с половиной недели до масштабного спортивного события зарегистрировано более 1 тысячи 600 человек из 12 стран. Изначально старт был запланирован на 21 июня, но...
 
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