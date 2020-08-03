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Юрий Пунтус: «БАТЭ сегодня борется за первое место. Поэтому говорить, что Альшевский сегодня не при делах, я тоже такого не могу сказать»
03.08.2020 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ»
«Свой, БАТЭшный, наверное, – это громко сказано. Он просто борисовский и вырос у нас на глазах, получил хорошее образование. Все, кто с ним работал, знают, что в теоретическом плане он подкован очень прилично. А опыт только со временем приходит. Но все равно БАТЭ сегодня борется за первое место. Поэтому говорить, что Альшевский сегодня не при делах, я тоже такого не могу сказать», – сказал Пунтус в эфире передачи «
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Юрий Пунтус: «БАТЭ сегодня борется за первое место. Поэтому говорить, что Альшевский сегодня не при делах, я тоже такого не могу сказать»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением об Кирилле Альшевском.
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