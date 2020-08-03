Юрий Пунтус: «БАТЭ сегодня борется за первое место. Поэтому говорить, что Альшевский сегодня не при делах, я тоже такого не могу сказать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» поделился мнением об .

«Свой, БАТЭшный, наверное, – это громко сказано. Он просто борисовский и вырос у нас на глазах, получил хорошее образование. Все, кто с ним работал, знают, что в теоретическом плане он подкован очень прилично. А опыт только со временем приходит. Но все равно БАТЭ сегодня борется за первое место. Поэтому говорить, что Альшевский сегодня не при делах, я тоже такого не могу сказать», – сказал Пунтус в эфире передачи « На грани фола. Футбольное обозрение ».

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