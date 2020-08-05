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Если Волков перейдет в «Ахмат», то БАТЭ получит чуть меньше миллиона евро («Рабона Лисаковича»)
05.08.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ахмат» может заплатить за защитника БАТЭ Захара Волкова миллион евро, сообщает «
Предположим, что БАТЭ хочет заработать на Волкове до официального наказания за участие в договорном матче. Как вариант: футболист переезжает в
Основной центральный защитник грозненцев Андрей Семенов, вероятно, продолжит карьеру в московском «Динамо». И это освобождает место для Захара.
Ранее писали о переезде в «Ахмат» Павловца, но по игроку брестского «Динамо» у нас пока нет информации.
Более того, несколько месяцев назад чеченский клуб был заинтересован в
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«Ахмат» может заплатить за защитника БАТЭ Захара Волкова миллион евро, сообщает «Рабона Лисаковича».
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