Если Волков перейдет в «Ахмат», то БАТЭ получит чуть меньше миллиона евро («Рабона Лисаковича»)

Источник материала: Tribuna.com

«Ахмат» может заплатить за защитника БАТЭ Захара Волкова миллион евро, сообщает « Рабона Лисаковича ».

«Опровержение от пресс-службы – частая практика в трансферных процессах. По нашей информации, Волков действительно может перейти в . Если стороны ударят по рукам, БАТЭ получит чуть меньше миллиона евро.

Предположим, что БАТЭ хочет заработать на Волкове до официального наказания за участие в договорном матче. Как вариант: футболист переезжает в , а уже потом получает бан, действующий исключительно на территории РБ. Вроде и наказали, но все в плюсе.

Основной центральный защитник грозненцев Андрей Семенов, вероятно, продолжит карьеру в московском «Динамо». И это освобождает место для Захара.

Ранее писали о переезде в «Ахмат» Павловца, но по игроку брестского «Динамо» у нас пока нет информации.

Более того, несколько месяцев назад чеченский клуб был заинтересован в , но голкипер сломался, выпал из основы команды Кучука – и экс-«Терек» подписал Шелию. Смысла сидеть на лавке нет», – говорится в посте.

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