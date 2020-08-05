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Габовда перейдет в «Торпедо-БелАЗ» («БФ»)

05.08.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Юрий Габовда перейдет в «Торпедо-БелАЗ», сообщает «БФ».

Последним клубом 31-летнего украинского хавбека был «Дебрецен», за который он провел 6 матчей.

Напомним, что в Беларуси Габовда защищал цвета минского «Динамо» и «Гранита» в 2015 – 2016 годах.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Полузащитник Юрий Габовда перейдет в «Торпедо-БелАЗ», сообщает «БФ».
 
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