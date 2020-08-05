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Габовда перейдет в «Торпедо-БелАЗ» («БФ»)
05.08.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Юрий Габовда перейдет в
Последним клубом 31-летнего украинского хавбека был «Дебрецен», за который он провел 6 матчей.
Напомним, что в Беларуси Габовда защищал цвета минского
Подробную статистику игрока можно посмотреть
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Полузащитник Юрий Габовда перейдет в «Торпедо-БелАЗ», сообщает «БФ».
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