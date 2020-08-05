Габовда перейдет в «Торпедо-БелАЗ» («БФ»)

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Юрий Габовда перейдет в , сообщает «БФ».

Последним клубом 31-летнего украинского хавбека был «Дебрецен», за который он провел 6 матчей.

Напомним, что в Беларуси Габовда защищал цвета минского и в 2015 – 2016 годах.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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