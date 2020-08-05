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Момо Янсане: «Три лучших игрока чемпионата? Я, Стасевич и Патоцкий»
05.08.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
- «Ислочь» будет в топ-5?
– Это футбол, нам нужно поймать кураж. Необходимо собрать силы, и если у нас будут хорошие концентрация и вера, то мы будем единым целым. Как семья. Я думаю, что мы сможем это сделать. Все футболисты в моей команде техничные и классно играют.
- Назови 3 лучших игрока нашего чемпионата?
– Это я,
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Нападающий «Ислочи» Момо Янсане оценил перспективы команды.
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