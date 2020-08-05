ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Момо Янсане: «Три лучших игрока чемпионата? Я, Стасевич и Патоцкий»

05.08.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ислочи» Момо Янсане оценил перспективы команды.

- «Ислочь» будет в топ-5?

– Это футбол, нам нужно поймать кураж. Необходимо собрать силы, и если у нас будут хорошие концентрация и вера, то мы будем единым целым. Как семья. Я думаю, что мы сможем это сделать. Все футболисты в моей команде техничные и классно играют.

- Назови 3 лучших игрока нашего чемпионата?

– Это я, Стасевич, потому что у него отличное футбольное мышление, и Патоцкий. В прошлом сезоне я бы назвал Глеба? – сказал Янсане.

Почему лидеры не готовы к еврокубкам, чем феноменален Яхшибоев, у каких клубов порядок в игре. Дулуб – о чемпионате Беларуси

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Ислочи» Момо Янсане оценил перспективы команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Если Волков перейдет в «Ахмат», то БАТЭ получит чуть меньше миллиона евро («Рабона Лисаковича»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика