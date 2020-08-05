Момо Янсане: «Три лучших игрока чемпионата? Я, Стасевич и Патоцкий»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Момо Янсане оценил перспективы команды.

- «Ислочь» будет в топ-5?

– Это футбол, нам нужно поймать кураж. Необходимо собрать силы, и если у нас будут хорошие концентрация и вера, то мы будем единым целым. Как семья. Я думаю, что мы сможем это сделать. Все футболисты в моей команде техничные и классно играют.

- Назови 3 лучших игрока нашего чемпионата?

– Это я, Стасевич , потому что у него отличное футбольное мышление, и Патоцкий . В прошлом сезоне я бы назвал Глеба? – сказал Янсане.

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