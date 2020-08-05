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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» кадровую потерю не компенсирует»
05.08.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Поклад – странная
Треботич – ладно. Билоног? Тоже странно. По игровым характеристикам аккурат под контратакующий футбол. Не вписался. Почему? Сколько дали шансов?
А теперь – бомба. Милютин – один из лучших специалистов в своей области на постсоветском пространстве. В «Витебске» пережидал безработные периоды
«Динамо» кадровую потерю не компенсирует. А Милютин теперь волен выбирать любой вариант для продолжения карьеры. Думаю, варианты у него найдутся помимо «Витебска», – написал Ходасевич в своем
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о кадровой политике минского «Динамо».
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