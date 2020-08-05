Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» кадровую потерю не компенсирует»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о кадровой политике минского .

«Поклад – странная причина для отставки. Игра команды – ответственность главного тренера. Селекция и трансферы – зона работа спортивного директора. Но не думаю, что именно Поклад зимой и летом принимал решения по игрокам. И уж тем более по приглашению Кучука.

Треботич – ладно. Билоног? Тоже странно. По игровым характеристикам аккурат под контратакующий футбол. Не вписался. Почему? Сколько дали шансов?

А теперь – бомба. Милютин – один из лучших специалистов в своей области на постсоветском пространстве. В «Витебске» пережидал безработные периоды Кучука. Был по-мужски верен тренеру, с которым сработался давным-давно. Как можно было поссориться?

«Динамо» кадровую потерю не компенсирует. А Милютин теперь волен выбирать любой вариант для продолжения карьеры. Думаю, варианты у него найдутся помимо «Витебска», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале .

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