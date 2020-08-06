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На матче «Шахтер» – «Динамо» почти аншлаг: игру посетили 4055 зрителей, вместительность стадиона – 4200 человек
06.08.2020 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялся матч 21-го тура чемпионата Беларуси между
Игру посетили 4055 зрителей. Добавим, что вместимость арены в Солигорске составляет 4200 человек.
Эти цифры – рекордный показатель «Шахтера» в сезоне. Более 1,7 тыс зрителей в городе на футбол не приходили.
Рекорд посещаемости стадиона «Строитель» датирован 2007 годом. На полуфинал Кубка Беларуси «Шахтер» –
Фото: скриншот трансляции
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На матче «Шахтер» – «Динамо» почти аншлаг: игру посетили 4055 зрителей, вместительность стадиона – 4200 человек
Сегодня состоялся матч 21-го тура чемпионата Беларуси между «Шахтером» и брестским «Динамо» (1:0).
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