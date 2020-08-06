На матче «Шахтер» – «Динамо» почти аншлаг: игру посетили 4055 зрителей, вместительность стадиона – 4200 человек

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялся матч 21-го тура чемпионата Беларуси между и брестским «Динамо» (1:0).

Игру посетили 4055 зрителей. Добавим, что вместимость арены в Солигорске составляет 4200 человек.

Эти цифры – рекордный показатель «Шахтера» в сезоне. Более 1,7 тыс зрителей в городе на футбол не приходили.

Рекорд посещаемости стадиона «Строитель» датирован 2007 годом. На полуфинал Кубка Беларуси «Шахтер» – пришло 4,7 тыс зрителей.





Фото: скриншот трансляции «Беларусь 5»





Фото: «Шахтер»