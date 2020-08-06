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На матче «Шахтер» – «Динамо» почти аншлаг: игру посетили 4055 зрителей, вместительность стадиона – 4200 человек

06.08.2020 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялся матч 21-го тура чемпионата Беларуси между «Шахтером» и брестским «Динамо» (1:0).

Игру посетили 4055 зрителей. Добавим, что вместимость арены в Солигорске составляет 4200 человек.

Эти цифры – рекордный показатель «Шахтера» в сезоне. Более 1,7 тыс зрителей в городе на футбол не приходили.

Рекорд посещаемости стадиона «Строитель» датирован 2007 годом.  На полуфинал Кубка Беларуси «Шахтер» – «Гомель» пришло 4,7 тыс зрителей.

На матче «Шахтер» – «Динамо» почти аншлаг: игру посетили 4055 зрителей, вместительность стадиона – 4200 человек

Фото: скриншот трансляции «Беларусь 5»

На матче «Шахтер» – «Динамо» почти аншлаг: игру посетили 4055 зрителей, вместительность стадиона – 4200 человек

Фото: «Шахтер»

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня состоялся матч 21-го тура чемпионата Беларуси между «Шахтером» и брестским «Динамо» (1:0).
 
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