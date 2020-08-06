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В Молодечно на арене во время перерыва в хоккейном матче включали песню Цоя «Перемен»

07.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Молодечно прошел матч Кубка Салея между местным «Динамо» и сборной Беларуси U-18 (2:0).

Во время паузы на арене начал звучать известный хит Виктора Цоя «Перемен», а болельщики стали аплодировать в такт песне.

 

 
 
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Сегодня в Молодечно прошел матч Кубка Салея между местным «Динамо» и сборной Беларуси U-18 (2:0).
 
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