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В Молодечно на арене во время перерыва в хоккейном матче включали песню Цоя «Перемен»
07.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Молодечно прошел матч Кубка Салея между местным «Динамо» и сборной Беларуси U-18 (2:0).
Во время паузы на арене начал звучать известный хит Виктора Цоя «Перемен», а болельщики стали аплодировать в такт песне.
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Сегодня в Молодечно прошел матч Кубка Салея между местным «Динамо» и сборной Беларуси U-18 (2:0).
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