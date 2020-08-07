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Центральный матч второго игрового дня 21-го тура примет стадион в Витебске
07.08.2020 09:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДля поклонников белорусского футбола вечер также будет насыщенным на события. Центральный матч второго игрового дня 21-го тура примет стадион в Витебске, где местный клуб готовится сыграть с "Ислочью", представляющей Минский район. Обе команды - середняки турнирной таблицы. Прямая трансляция в 17:50. А в 19:50 минское "Динамо", которое стремится завершить сезон в тройке призеров, сыграет с командой "Смолевичи".
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Для поклонников белорусского футбола вечер также будет насыщенным на события. Центральный матч второго игрового дня 21-го тура примет стадион в Витебске, где...
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