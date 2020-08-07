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Журналистка, взявшая интервью у Родченкова: «Это правда он. Невозможно подделать голос, интонацию и ту вовлеченность, с которой он рассказывал»
07.08.2020 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналистка Александра Владимирова, взявшая
– Я, к сожалению, в силу договоренностей многого не могу рассказать – ни про процесс переговоров, ни про то, как проходило интервью. Но Родченков хотел его дать, именно на русском языке. Ему было важно развеять миф о том, что с ним что-то случилось.
Он много читает и о себе, и о российском допинге, смотрит программы, где его обсуждают, читает комментарии под новостями (в том числе на
Как он живет в Америке? Я так и не поняла. Он скучает по собаке, которая осталась в России, он ее нежно любит. При этом он вроде говорит, что там счастлив, но потом добавляет, что когда месяцами не разговаривает с людьми, для него это даже стресс.
Он вроде как привык быть за кадром – в дурацкой шляпе и с маской на лице. При этом внимание, которое уделяют ему западные СМИ, ему, конечно, нравится. И он очень хочет, чтобы его книгу люди читали. Зачем? Говорит, чтобы люди поняли, что такое допинг-контроль. Но книга, конечно, вообще не о допинг-контроле, она о самом Григории Родченкове. И об афере, которой он точно гордится.
– Есть ли у вас хоть малейшие сомнения, что это действительно Родченков?
– Нет, это правда он. Голос, интонация, манера речи, чрезвычайная энергичность и та вовлеченность, с которой он про все это рассказывал, – такое подделать просто невозможно, – сказала Владимирова.
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Журналистка, взявшая интервью у Родченкова: «Это правда он. Невозможно подделать голос, интонацию и ту вовлеченность, с которой он рассказывал»
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