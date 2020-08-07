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Перенесены два матча 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу
07.08.2020 16:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорусская федерация футбола объявила на своем сайте о переносе двух матчей 21-го тура. Столичное "Динамо" примет "Смолевичи" не сегодня, а 14 августа, а "Минск" "Славию" не завтра, а 12 августа. Причина - форс-мажорные обстоятельства. Какие, не уточняется.
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Белорусская федерация футбола объявила на своем сайте о переносе двух матчей 21-го тура. Столичное "Динамо" примет "Смолевичи" не сегодня, а 14 августа, а "Минск"...
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