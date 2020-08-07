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Премьер-лига чемпионата России по футболу – в прямом эфире на «ЯСНАе TV»!
07.08.2020 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
8 августа стартует новый сезон футбольной российской Премьер-лиги. «ЯСНАе TV» запланировала показ в прямом эфире двух матчей первого тура.
В субботу ЦСКА сыграет против «Химок». Белорус Виктор Гончаренко по-прежнему руководит «армейцами» и постарается в новом розыгрыше турнира вместе с подопечными побороться за чемпионский титул. Напомним, в ЦСКА есть ещё два белоруса – тренер Александр Ермакович, нападающий Илья
9 августа откроет сезон московский «Спартак» домашней встречей с «Сочи». Амбиции «красно-белых» – борьба за первое место. Но сумеют ли удачно стартовать москвичи? Посмотрим. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.
«ЯСНАе TV» приглашает всех поклонников российской Премьер-лиги и не только провести новый захватывающий сезон вместе!
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8 августа стартует новый сезон футбольной российской Премьер-лиги.
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