Премьер-лига чемпионата России по футболу – в прямом эфире на «ЯСНАе TV»!

Источник материала: Tribuna.com

8 августа стартует новый сезон футбольной российской Премьер-лиги. «ЯСНАе TV» запланировала показ в прямом эфире двух матчей первого тура.

В субботу ЦСКА сыграет против «Химок». Белорус Виктор Гончаренко по-прежнему руководит «армейцами» и постарается в новом розыгрыше турнира вместе с подопечными побороться за чемпионский титул. Напомним, в ЦСКА есть ещё два белоруса – тренер Александр Ермакович, нападающий Илья

Шкурин. Матч стартует в 16.00.

9 августа откроет сезон московский «Спартак» домашней встречей с «Сочи». Амбиции «красно-белых» – борьба за первое место. Но сумеют ли удачно стартовать москвичи? Посмотрим. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

«ЯСНАе TV» приглашает всех поклонников российской Премьер-лиги и не только провести новый захватывающий сезон вместе!