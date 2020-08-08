Гвардиола о 2:1 с «Реалом»: «Если хочешь взять ЛЧ, нужно обыгрывать большие клубы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Мы создали много моментов и забили после двух ошибок «Реала» . Мы пытались убедить игроков идти вперед, атаковать, но против такой команды это непросто. Мы стараемся прессинговать, иногда это получается, иногда нет. В целом мы сегодня хорошо поработали.

Важно то, что мы обыграли «Реал» дважды. Зидан раньше никогда не проигрывал в плей-офф. Можно было видеть, как спокойно они играют, они хороши.

Мы здесь для того, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это лишь один шаг, если мы посчитаем, что этого достаточно, то лишь покажем, как мы малы. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то нужно обыгрывать большие клубы.

Я только что говорил со скаутами о «Лионе», и мне сказали быть начеку. У нас восемь дней на подготовку. Мы насладимся победой, а потом будем думать о «Лионе», – сказал Гвардиола.