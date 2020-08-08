|
Гвардиола о 2:1 с «Реалом»: «Если хочешь взять ЛЧ, нужно обыгрывать большие клубы»
08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы создали много моментов и забили после двух ошибок
Важно то, что мы обыграли «Реал» дважды. Зидан раньше никогда не проигрывал в плей-офф. Можно было видеть, как спокойно они играют, они хороши.
Мы здесь для того, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это лишь один шаг, если мы посчитаем, что этого достаточно, то лишь покажем, как мы малы. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то нужно обыгрывать большие клубы.
Я только что говорил со скаутами о «Лионе», и мне сказали быть начеку. У нас восемь дней на подготовку. Мы насладимся победой, а потом будем думать о «Лионе», – сказал Гвардиола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).«Мы создали много моментов и забили после двух...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)