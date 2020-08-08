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БАТЭ – «Городея». В конце первого тайма болельщики скандировали «Жыве Беларусь!»
08.08.2020 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 21-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает «Городею».
В конце первого тайма болельщики начали скандировать «Жыве Беларусь!» Как минимум одного человека со стадиона вывели сотрудники милиции.
Напомним, матч проходит на Городском стадионе.
Ранее АБФФ перенесла игры высшей лиги 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе организации сослались на решение Бюро исполкома по статье 5 пункта 5.5.4 (форс-мажорные обстоятельства).
Во время матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». Сегодня болельщики скандировали лозунг на игре «Рух» – «торпедо-БелАЗ».
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).
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В матче 21-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает «Городею».
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