БАТЭ – «Городея». В конце первого тайма болельщики скандировали «Жыве Беларусь!»

Источник материала: Tribuna.com

В матче 21-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает «Городею».

В конце первого тайма болельщики начали скандировать «Жыве Беларусь!» Как минимум одного человека со стадиона вывели сотрудники милиции.

Напомним, матч проходит на Городском стадионе.

Ранее АБФФ перенесла игры высшей лиги 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе организации сослались на решение Бюро исполкома по статье 5 пункта 5.5.4 (форс-мажорные обстоятельства).

Во время матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». Сегодня болельщики скандировали лозунг на игре «Рух» – «торпедо-БелАЗ».

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).